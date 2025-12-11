Pescara, approvato all’unanimità il nuovo Regolamento della Commissione Pari Opportunità

L’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pescara, Valeria Toppetti, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione, avvenuta all’unanimità, del nuovo Regolamento della Commissione Pari Opportunità durante il Consiglio comunale di oggi pomeriggio. In una dichiarazione, l’assessore ha sottolineato che il Regolamento “pone al centro la persona con la P maiuscola affinché ciascun individuo, nella nostra comunità, veda rimossi tutti gli ostacoli per poter raggiungere la piena realizzazione di sé”. Toppetti ha fatto riferimento all’importanza di aggiornare il Regolamento, evidenziando come, soprattutto negli ultimi anni, le tematiche delle pari opportunità si siano ampliate per includere il valore della sostenibilità sociale. Gli obiettivi principali del nuovo Regolamento mirano a promuovere le pari opportunità in vari ambiti, inclusi il genere, la disabilità, l’equità, la salute, l’istruzione, i diritti umani, l’inclusione sociale, le condizioni di lavoro dignitose, l’educazione, la cultura, lo sport e la vita comunitaria. “Sono contenta che l’approvazione sia maturata attraverso alcune riunioni, nell’ambito della commissione Statuto, dove maggioranza e minoranza hanno lavorato insieme per giungere al testo finale che oggi ho portato in Consiglio”, ha dichiarato Toppetti, estendendo i suoi ringraziamenti a Giuseppina D’Angelo, presidente della commissione Statuto, e alla consigliera Michela Di Stefano del PD, oltre a tutti i consiglieri comunali per la loro collaborazione e il coinvolgimento nel processo. La Commissione Pari Opportunità sarà composta da otto membri nominati dalla Conferenza dei capigruppo tra i Consiglieri Comunali – cinque di maggioranza e tre di minoranza – e da dodici componenti scelti dal Consiglio Comunale tra i candidati designati. L’assessore ha espresso gratitudine a tutte le forze politiche che, attraverso il loro voto unanime, hanno dimostrato l’importanza e la responsabilità condivisa in merito alle tematiche di pari opportunità e inclusione per l’intera comunità pescarese. La dichiarazione si conclude con una forte nota di speranza e impegno verso un futuro più inclusivo e giusto per tutti i cittadini, sottolineando la centralità del dialogo e della collaborazione tra le diverse parti politiche. Pescara, 11 dicembre 2025.