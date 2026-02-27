Pescara: Approvato il Bilancio comunale, l sindaco Seccia respinge le critiche dell’opposizione e illustra i numeri.

Eugenio Seccia esprime soddisfazione per l’approvazione del Bilancio del Comune di Pescara avvenuta oggi in aula. La discussione in Consiglio comunale è iniziata il 30 dicembre e il Sindaco respinge con decisione le critiche della minoranza non fondate, in particolare riguardanti la presunta mancanza di attenzione al sociale, al fiume e ai giovani.

Seccia sottolinea che il Comune di Pescara stanzia circa 20 milioni di euro per le politiche sociali, con numerosi interventi a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Tra questi interventi, spicca lo stanziamento di 149.000 euro per l’accompagnamento dei ragazzi con disabilità a scuola, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso l’inclusione e il diritto allo studio.

In aggiunta, è stato acquisito un finanziamento di 3 milioni e 441 mila euro per il progetto Teenaci al Centro, finalizzato alla realizzazione di un centro di aggregazione giovanile nell’ex Tribunale di piazza Alessandrini, riqualificata dalla Giunta.

Sul fronte ambientale, sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per nuove piantumazioni e 400 mila euro per la manutenzione straordinaria del verde urbano. L’Amministrazione ha inoltre avviato i lavori al Parco Nord, l’accorpamento della Pineta e il parco urbano nel Pp7. Il Comune ha ottenuto oltre 6 milioni di euro grazie al Contratto di Fiume.

Il Sindaco critica l’ostruzionismo infruttuoso della minoranza che ha ritardato l’approvazione del bilancio fino al 27 febbraio. Egli sottolinea che il territorio ha evoluto esigenze dalle discussioni di dicembre, e sarà compito dell’Amministrazione, dopo le elezioni del 8 e 9 marzo, intervenire con eventuali variazioni di bilancio per adeguare le risorse alle nuove necessità del territorio.

