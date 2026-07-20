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Pescara, approvato il bilancio partecipativo 2026: “L’Isola dei Bambini” vince con più voti

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Il progetto “L’Isola dei Bambini” di Fiab Pescarabici è il vincitore del Bilancio Partecipativo 2026 a Pescara. Approvata la graduatoria della prima edizione, con 100mila euro stanziati per gli interventi scelti dai cittadini. La proposta prevede la realizzazione di un’area pedonale sicura davanti alla scuola Gioberti, con l’utilizzo di principi di urbanismo tattico e giochi scelti dai bambini.

L’idea di Fiab Pescarabici APS è stata la preferita dai cittadini tra le 21 idee progettuali ammesse al voto. Dopo la fase di votazione, l’Amministrazione realizzerà i progetti a partire da quello che ha ottenuto più consensi, come dichiara l’assessore comunale Zaira Zamparelli.

La prossima fase prevede la progettazione dell’intervento più votato, per determinare l’importo necessario alla sua realizzazione. L’obiettivo è anche individuare ulteriori proposte che potranno essere realizzate a concorrenza della somma stanziata di 100.000 euro, seguendo l’ordine della graduatoria.

“Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato attivamente a questo processo di cittadinanza attiva” afferma Zamparelli. La proposta di “L’Isola dei Bambini – C’è posto anche per noi!” prevede interventi per creare un’area pedonale sicura, con giochi e disegni scelti dai bambini.

Per rimanere aggiornati sul Bilancio Partecipativo e sulle prossime edizioni, è possibile consultare il sito del Comune di Pescara.

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