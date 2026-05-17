Pescara: approvato il nuovo regolamento Taxi e NCC per una mobilità più moderna e efficiente

Il nuovo Regolamento per taxi e NCC a Pescara è pronto per essere approvato in Consiglio comunale dopo il via libera della Commissione Mobilità. La novità principale sarà l’introduzione di permessi temporanei legati alla stagionalità o a eventi particolari, per permettere ai taxi e agli Noleggi con Conducente di far fronte all’aumento significativo dei flussi turistici. Secondo l’assessore alla Mobilità, Alfredo Cremonese, “è la prima volta che si valuta l’attivazione di licenze temporanee da aprile a settembre, per rispondere alle esigenze del territorio”.

Durante la riunione della Commissione Mobilità presieduta da Maria Luigia Montopolino, Cremonese ha illustrato ai consiglieri i contenuti principali del provvedimento. Questo Regolamento si propone di modernizzare e rendere più flessibile l’organizzazione dei servizi pubblici non di linea, puntando a migliorare il servizio a beneficio degli utenti. Tra le novità introdotte ci sarà un rafforzamento dei mezzi per persone con difficoltà motorie, l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e l’implementazione di strumenti tecnologici per la gestione delle corse e dei pagamenti.

La Commissione Mobilità ha espresso parere favorevole sul provvedimento, che ora dovrà passare all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale. L’assessore Cremonese ha ringraziato il suo predecessore, l’assessore Adelchi Sulpizio, e il dirigente Antonio D’Alessandro per il lavoro svolto. La presidente della Commissione Mobilità, Montopolino, ha sottolineato l’importanza del rinnovo del Regolamento per adeguarsi ai tempi e permettere a Pescara di essere all’altezza delle grandi città.

Con l’introduzione di nuove regole e servizi, l’obiettivo è garantire un servizio di qualità e attuale per taxi e NCC a Pescara.