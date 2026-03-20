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Attualità

Pescara: Approvato il progetto per completare palazzina ATER di via Pepe. Investimento di 1,19 milioni di euro per edilizia residenziale pubblica.

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La Giunta comunale di Pescara ha recentemente approvato il progetto esecutivo per il completamento della palazzina ATER di via Pepe, un intervento di grande importanza per il potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica in città.

L’opera, rimasta incompiuta a seguito della risoluzione del precedente contratto d’appalto, verrà finalmente completata grazie a un investimento complessivo di oltre 1,19 milioni di euro. Di questi, 500 mila euro provengono dai fondi FSC 2021–2027, mentre il restante importo sarà coperto con risorse comunali derivanti da economie di precedenti interventi.

Il progetto prevede il completamento degli alloggi, degli impianti e delle finiture mancanti, restituendo così alla comunità un edificio pienamente funzionale e rispondendo concretamente al fabbisogno abitativo della città.

Secondo l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Alfredo Cremonese, “con questo provvedimento sblocchiamo definitivamente un intervento atteso da anni. Si tratta di un’operazione di grande rilevanza sociale, che trasforma un’opera incompiuta in una soluzione per le famiglie che necessitano di una casa. Un esempio di buona amministrazione che unisce diverse risorse per ottenere risultati concreti per la città”.

Cremonese aggiunge che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio esistente e accelerare la realizzazione degli alloggi pubblici. Con l’approvazione del progetto esecutivo si entra ora nella fase operativa, con l’impegno di procedere rapidamente verso la conclusione dei lavori.

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