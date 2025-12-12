Pescara, approvato il Regolamento della commissione Pari opportunità

L’assessore Valeria Toppetti ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione unanime del nuovo Regolamento della commissione Pari opportunità, avvenuta nel Consiglio comunale. “Il Regolamento pone al centro la persona con la P maiuscola affinché ciascun individuo, nella nostra comunità, veda rimossi tutti gli ostacoli per poter raggiungere la piena realizzazione di sé,” ha affermato Toppetti.

L’assessore ha sottolineato l’importanza di modificare il Regolamento, spiegando che, soprattutto negli ultimi anni, l’area di interesse delle pari opportunità si è ampliata, includendo tutto ciò che rientra nel concetto di sostenibilità sociale. Tra gli obiettivi principali del Regolamento vi è la realizzazione delle pari opportunità in riferimento a diverse tematiche: genere, disabilità, equità, salute, istruzione, diritti umani, inclusione, condizioni di lavoro dignitose, educazione, formazione, cultura, sport e vita sociale.

Toppetti ha anche espresso apprezzamento per la collaborazione avuta all’interno della commissione Statuto, in cui maggioranza e minoranza hanno lavorato insieme per redigere il testo finale. Ha ringraziato, in particolare, Giuseppina D’Angelo, presidente della commissione Statuto, e la consigliera Michela Di Stefano del PD, insieme a tutti i consiglieri comunali per la loro condivisione del lavoro, che ha condotto a questo importante risultato.

La commissione sarà composta da otto membri, nominati dalla Conferenza dei capigruppo tra i Consiglieri Comunali (cinque di maggioranza e tre di minoranza), e da dodici componenti designati dal Consiglio Comunale. Toppetti ha concluso ringraziando tutte le parti politiche che, con il loro voto unanime, hanno sottolineato l’importanza della trasversalità e dell’universalità delle pari opportunità e dell’inclusione all’interno della comunità.

Pescara, 12 dicembre 2025.