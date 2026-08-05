Pescara, Approvazione graduatorie definitive ammissioni nidi d’infanzia a.e. 2026/2027

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Con determina 1647 del 04/08/2026 si approvano le graduatorie definitive relativi alle ammissione ai nidi d’infazia A.E. 2026/2027. Il Servizio Educativo Integrato provvederà a contattare gli utenti in lista di attesa, in ordine di età e di punteggio, dando priorità a quelli residenti nel Comune di Pescara, al fine di proporre l’eventuale collocazione dei propri figli nei nidi che risultano avere ancora posti disponibili – aggiunge la nota pubblicata. Si allegano determina e Allegati da A a I
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it