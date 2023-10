Pescara, Appuntamenti di chiusura del Mese dell’Affido e dell’Accoglienza

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Un incontro aperto a tutti con la psicoterapeuta, un approfondimento sull’uso dei cellulari e dei social da parte dei giovani, una tavola rotonda e un concerto – riporta testualmente l’articolo online. Sono alcuni dei momenti conclusivi del Mese dell’Affido e dell’Accoglienza, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara per favorire sempre più l’istituto dell’affido, come avviene da sette anni in città. Per domani, venerdì 27 ottobre, è in programma “Sos Psicologa”, un appuntamento con Annalisa Di Luca, psicoterapeuta, psicotraumatologa, formatrice sul trauma anche in età evolutiva, presidente dell’associazione Aisted. Alle 18, l’esperta sarà nella sala consiliare del Comune per incontrare genitori, insegnanti, ragazzi e tutti coloro che sono interessati a un confronto e a un approfondimento sui temi che riguardano più da vicino i minori – L’evento è aperto a tutti. La giornata di sabato si aprirà alle 10 ottobre, sempre nella sala consiliare del Comune, per un incontro con Lorenzo Bassani, neuropsichiatra infantile e responsabile dell’Unità operativa sull’Adolescenza dell’ospedale di Merano – Sarà lui a spiegare come “Educarci ed educare i nostri figli ad un uso consapevole dello smartphone e dei social”. Spiegherà, tra l’altro quale impatto hanno sulle capacità emotive e sulle abilità relazionali ed empatiche, se esiste una età giusta per lo smartphone e quali sono le conseguenze di un uso eccessivo degli schermi – precisa la nota online. Durante l’incontro è previsto un servizio di baby sitting. Sempre sabato, alle 16, la parrocchia San Marco Evangelista (via Aldo Moro 29) ospiterà la tavola rotonda sul tema “Famiglia e affido: missione possibile!” che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’arcivescovo di Pescara Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, e si potranno ascoltare alcune testimonianze tra cui quelle dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, il concerto dell’Orchestra Sociale Giovanile Abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. A Palazzo di città si ritroveranno tutti i soggetti che hanno collaborato al Mese dell’Affido e dell’Accoglienza e sarà consegnato un riconoscimento a chi si è impegnato per la riuscita dell’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. Pescara, 26 ottobre 2023

