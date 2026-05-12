Pescara apre bando per finanziare progetti di microforestazione per contrastare i cambiamenti climatici

Il Comune di Pescara ha aperto un bando per finanziare progetti di microforestazione in città, nell’ambito del Progetto LIFE+ A_GREENET, con contributi a partire da 5.000 euro. L’obiettivo principale è quello di aumentare le aree verdi nel territorio per contrastare i cambiamenti climatici.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il vice sindaco Gianni Santilli, hanno annunciato la riapertura del bando che prevede la concessione di contributi per progetti di microforestazione. Dopo aver approvato i primi cinque progetti, sono ancora disponibili 20mila euro su un totale iniziale di 50mila euro.

Il bando è rivolto a Enti Parco, soggetti del terzo settore e soggetti economici che possono presentare fino a due proposte di intervento. Ogni proposta dovrà prevedere una quota di co-finanziamento da parte del soggetto beneficiario, che può essere di diverso tipo.

Il responsabile del Servizio Valorizzazione del Verde, Mario Caudullo, ha dichiarato che c’è tempo fino al 4 luglio per presentare le proposte e che gli uffici del Comune sono disponibili per fornire chiarimenti. L’iniziativa è supportata dal Life+ A_grineet, un bando europeo che ha permesso di analizzare le emergenze climatiche della città e di individuare misure volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Quattro soggetti hanno già presentato progetti ammessi a finanziamento, tra cui l’istituto comprensivo Pescara 1, l’Ati Green Hope coop sociale e Il Bosso società cooperativa, la Bio Cantina sociale Orsogna e il raggruppamento Carabinieri biodiversità di Pescara.

Il Comune sta intervenendo anche per riempire le aiuole vuote della città, con piantumazioni di alberi in diverse strade. Inoltre, verranno realizzati trattamenti per contrastare il problema della cocciniglia sui pini della città.

Il sindaco Masci sottolinea l’importanza di riempire la città di piante e di non lasciare aree verdi inutilizzate. Il vice sindaco Santilli evidenzia che l’ordine di priorità degli interventi è stato determinato in base alle valutazioni effettuate dal progetto Life+ A_grineet sulle aree più colpite climaticamente.

Il bando rappresenta un’opportunità per la città di Pescara, che punta a migliorare la qualità ambientale e a contrastare i cambiamenti climatici attraverso la promozione di progetti di microforestazione.