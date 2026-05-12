Pescara apre bando per finanziare progetti sul verde cittadino: contributi da 5.000 euro per contrastare i cambiamenti climatici

Il Comune di Pescara ha annunciato la riapertura di un bando per finanziare interventi di microforestazione in città, nell’ambito del Progetto LIFE+ A_GREENET. L’obiettivo è aumentare le aree verdi e contrastare i cambiamenti climatici. Il bando prevede contributi a partire da 5.000 euro e è rivolto a Enti Parco, soggetti del terzo settore e soggetti economici che potranno presentare fino a due proposte di intervento.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il vice sindaco, Gianni Santilli, hanno annunciato che sono già stati approvati cinque progetti che rientrano nei criteri del bando, ma rimangono ancora disponibili 20mila euro per nuove proposte. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 4 luglio e i dettagli sono consultabili sul sito del Comune.

Il responsabile del Servizio Valorizzazione del Verde, Mario Caudullo, ha dichiarato che il finanziamento potrà essere utilizzato per attività di forestazione, formazione e manutenzione. Indicando che i progetti possono riguardare anche aree private e che l’intervento può essere a cura del privato, garantendo il rispetto di parametri ambientali che contribuiscano a modificare il microclima dell’abitato.

Attualmente sono stati approvati progetti presentati da quattro diversi soggetti, tra cui istituti scolastici e associazioni, che prevedono interventi di piantumazione di alberi e attività di rinaturalizzazione. Il Comune ha già piantato 252 alberi in diverse strade della città e ha in programma di piantumarne altri 600 in autunno.

Il vice sindaco Santilli ha sottolineato l’importanza di riempire le aiuole vuote presenti in città e di intervenire per contrastare il problema della cocciniglia sui pini. Il sindaco Masci ha espresso il desiderio di non vedere aiuole vuote in città e ha fatto riferimento ad interventi di piantumazione previsti in via Arapietra.

Il bando è parte di un progetto più ampio di analisi dei cambiamenti climatici e di ricerca di soluzioni per mitigarne gli effetti, contribuendo alla costruzione di un ambiente più sostenibile e verde per i cittadini di Pescara.