Pescara: apre la Fiera di Primavera con artigianato e degustazioni fino al 3 maggio

A Pescara è tornata la “Fiera di Primavera”, un appuntamento tradizionale che porta colori e artigianato nel cuore della città. L’evento, organizzato da ANVA di Confesercenti Pescara su iniziativa del Comune, si svolgerà fino al prossimo 3 maggio in piazza Sacro Cuore.

Le 24 casette in legno sono state accuratamente decorate a tema primaverile e ospiteranno prodotti artigianali e proposte commerciali originali. Un dettaglio distintivo è la presenza di circa 300 vasi di fiori veri che adornano i tetti delle casette, creando un’atmosfera unica e primaverile.

L’assessore al Commercio, Gianni Santilli, ha dichiarato: “La Fiera di Primavera rappresenta un appuntamento importante per la nostra città, capace di unire tradizione, qualità e valorizzazione del commercio locale. Questo evento contribuisce a rendere il centro più vivo e attrattivo, offrendo opportunità concrete agli operatori e un’esperienza piacevole per cittadini e turisti”.

Il presidente di ANVA di Confesercenti Pescara, Luigi Patriarca, ha sottolineato che la manifestazione ha l’obiettivo di creare movimento e vitalità nel centro della città, coinvolgendo cittadini e visitatori. Sarà possibile degustare vino, olio, tartufo e miele, partecipare allo “Spring Lab” dedicato alle dimostrazioni di addobbi floreali e scoprire specialità provenienti da diverse regioni italiane.

La Fiera di Primavera rappresenta un’occasione per valorizzare le eccellenze abruzzesi e promuovere il territorio, contribuendo a rendere la città più attrattiva anche dal punto di vista turistico. In futuro, si stanno già studiando nuove iniziative estive per continuare a creare momenti di incontro e sviluppo per le attività locali.