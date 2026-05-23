Pescara, apre le porte il Museo Basilio Cascella in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane

In occasione della sedicesima Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, promossa per domani dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), il Museo Basilio Cascella di Pescara apre le sue porte alla città, dalle 16:00 alle 20:00, per farsi conoscere. L’ingresso sarà gratuito, come annunciato dall’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota.

“È motivo di orgoglio per l’amministrazione e di prestigio per la città il fatto che il Museo Civico Basilio Cascella, gestito dalla Fondazione Genti d’Abruzzo, sia entrato ufficialmente nel circuito di questa associazione”, ha dichiarato l’assessore Carota. “Questo nuovo titolo arricchisce la struttura dedicata alla dinastia dei Cascella e offre un’opportunità unica per coloro che non hanno mai varcato la porta del museo in viale Marconi e non hanno mai potuto apprezzare l’arte dei Cascella”.

La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane vedrà l’apertura al pubblico di oltre 450 spazi in tutto il Paese, tra castelli, ville e giardini. Il Museo Basilio Cascella si unisce quindi a questi luoghi che contribuiscono a formare l’identità culturale dell’Italia.

“L’obiettivo della città di Pescara è quello di investire sulla cultura come motore di attrattività e di coesione sociale. Vogliamo che i presidi di bellezza e storia siano luoghi vivi, accessibili a tutti e in grado di dialogare con le più importanti reti nazionali, come l’Associazione Dimore Storiche”, ha concluso l’assessore Carota.

Il Museo Basilio Cascella si prepara dunque ad accogliere i visitatori domani, in una giornata speciale dedicata alla scoperta dell’arte e della storia locale.