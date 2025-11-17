Pescara, area di risulta: posata la prima pietra. Parco, nuovo palazzo della Regione e 2.200 posti auto

PESCARA – Avvio ufficiale dei lavori nell’area di risulta con la posa della prima pietra. Il progetto parte dal parcheggio lato sud da 752 posti, struttura “innovativa” prevista con una parete verde di quasi 2.000 mq.

Il passaggio successivo riguarda la realizzazione di un parco su 3,5 ettari, con 287 alberi di prima grandezza, 11.000 piante da fiore e 3.600 arbusti. Nella parte nord dell’area – non ancora interessata dagli interventi – è programmato un secondo parcheggio, insieme a una grande piazza verde con specchi d’acqua superficiali; a seguire l’area destinata al palazzo della Regione e l’ultimo parcheggio lato nord.

Nel complesso, l’intervento interessa 13 ettari per un valore stimato tra 120 e 130 milioni di euro e prevede la creazione di un parco complessivo di 6,5 ettari e circa 2.200 posti auto. All’evento hanno preso parte amministratori locali e autorità, tra cui il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il viceprefetto vicario Marisa Amabile.