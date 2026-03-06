- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Politica

Pescara, Arianna Meloni: “Alle urne per Pescara e per una Nazione più giusta”

A Pescara si è tenuta un’iniziativa elettorale in cui Arianna Meloni, responsabile segreteria politica e adesioni di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che “oggi abbiamo la possibilità di fare la differenza, per Pescara e per la Nazione”. Durante il suo intervento, Meloni ha elogiato l’Abruzzo come modello, ricordando che è stata la prima regione a scegliere un governo guidato da Fratelli d’Italia e a confermarlo. Ha sottolineato che quando Fratelli d’Italia governa insieme al centrodestra unito, i cittadini lo riconoscono e apprezzano i risultati ottenuti.

Meloni ha evidenziato che il governo che rappresenta è uno dei più longevi della storia della Repubblica, sottolineando le migliorie apportate all’Italia sotto la sua guida. Ha parlato della riforma della giustizia come una riforma necessaria e attesa da trent’anni, in grado di rendere il Paese più moderno e più giusto. Meloni ha inoltre sottolineato l’importanza di riconsegnare la giustizia alla giustizia stessa, garantendo l’indipendenza dei giudici e introducendo l’Alta Corte disciplinare per assicurare che chi sbaglia risponda dei propri errori.

La politica ha concluso il suo intervento sottolineando che ognuno ha la possibilità di fare la differenza il 22 e 23 marzo, e ha invitato i cittadini a partecipare attivamente per contribuire a un cambiamento significativo per il Paese.

