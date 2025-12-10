Pescara, Armando Di Bucchianico annuncia il sold-out globale del suo libro ‘The Comedy’

Armando Di Bucchianico, giovane autore e imprenditore di Pescara, ha annunciato l’uscita del suo attesissimo nuovo libro, “The Comedy”, prevista per il 25 marzo 2026, in coincidenza con il Dantedì. L’opera ha già registrato risultati straordinari, con tutte le 18 date del tour promozionale completamente sold-out in pochi giorni, per un totale di oltre 16.000 biglietti venduti in tutto il mondo.

Il fenomeno è iniziato il 1º ottobre 2025, quando l’autore ha aperto i preordini a un’ora simbolica, le 3:33, richiamando l’immaginario dantesco. Solo un mese dopo, il 5 novembre, tutte le 30.000 copie disponibili erano esaurite, segno di un’aspettativa enorme da parte del pubblico.

“The Comedy” rappresenta l’undicesima pubblicazione di Di Bucchianico, nonché il terzo libro stampato dalla sua etichetta editoriale, DiBuAr Books. L’opera sarà tradotta in 11 lingue e adattata per oltre 20 paesi, evidenziando l’interesse internazionale suscitato dal progetto.

Il romanzo offre una reinterpretazione contemporanea della celebre storia di Dante nella “Divina Commedia”, modernizzando sia il viaggio attraverso l’oltretomba che l’amore per Beatrice. Il protagonista, Fefo, un diciottenne apparentemente sicuro di sé e spavaldo, cela una grande fragilità e un amore profondo per la compagna di classe Tilla, un sentimento che non riesce a confessare.

“Ci sono persone che baciano senza amare, altre che trovano l’audacia di baciarsi, ma ci sono anche coloro che amano senza baciarsi. Questo libro è per tutti coloro che amano solo attraverso i silenzi e gli sguardi. Questo libro è anche per me”, afferma Di Bucchianico.

La carriera di Armando Di Bucchianico si sta consolidando nel panorama letterario contemporaneo, e con “The Comedy”, il giovane scrittore di Pescara continua a esplorare temi come l’identità e le dinamiche emotive moderne, utilizzando uno stile che fonde classicità e attualità.