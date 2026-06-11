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Attualità

Pescara, ARPA boccia l’analisi di rischio: enti in confusione sulla messa in sicurezza dell’Area di Risulta e “Parco dei Veleni”.

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Il Forum H2O ha convocato una conferenza stampa per domani venerdì 12 giugno alle ore 10 presso la saletta stampa della CGIL a Pescara, al dopolavoro ferroviario e sarà presente per fare il punto sullo stato dei vari procedimenti riguardanti la bonifica dell’area di risulta, compresa la zona del centro di Pescara oggetto di ordinanza del 2016 di divieto di utilizzo delle acque sotterranee.

L’ARPA ha bocciato l’analisi di rischio predisposta dai consulenti del Comune per la bonifica e messa in sicurezza permanente del lotto 1C dell’area di risulta a Pescara. La ASL ha espresso forti dubbi e anche l’agenzia ha confermato l’impossibilità tecnica di isolare i rifiuti dalle acque sotterranee. Questo rende la proposta di tombatura illegale secondo il dettato normativo, ribadito di recente anche dal Ministero dell’Ambiente.

Nonostante ciò, si vuole andare avanti violando palesemente le leggi, come evidenziato durante la conferenza stampa che terrà il Forum H2O, dove verranno esaminate le varie omissioni compiute dagli enti fino ad ora.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Forum H2O al numero 3683188739 o tramite email all’indirizzo segreteriah2oabruzzo@gmail.com.

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