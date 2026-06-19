Pescara: Arrestata donna per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver danneggiato porta del fidanzato

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale dopo che è stata sorpresa a danneggiare la porta di casa del suo fidanzato e ad aver agito in modo violento nei confronti degli agenti intervenuti sul posto.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 23.30, in centro città, quando una Volante è stata chiamata a intervenire per una segnalazione riguardante una donna in stato di alterazione. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato la donna che stava litigando con il suo fidanzato e che nel corso della discussione ha danneggiato la porta dell’abitazione dell’uomo.

La situazione è degenerata quando la donna ha aggredito il partner e successivamente ha rivolto la sua aggressività contro gli agenti, cercando anche di colpirli. Nonostante le difficoltà nel bloccarla, la 33enne è stata fermata e condotta in Questura, dove ha continuato a mostrare un atteggiamento aggressivo, arrivando perfino a colpire il vetro dell’auto di servizio.

Dopo la notte passata nelle camere di sicurezza della Questura, la donna è comparsa questa mattina per la convalida dell’arresto.

Sempre nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 28 anni per furto aggravato dopo averlo sorpreso mentre tentava di rubare dall’interno di un’auto parcheggiata in zona centro. L’uomo è stato bloccato da un Ispettore della Questura e condotto negli uffici per gli atti di rito, venendo successivamente deferito alla competente Procura della Repubblica.

Entrambi gli episodi sono al vaglio delle autorità competenti per ulteriori approfondimenti e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza.