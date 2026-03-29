Pescara, arrestati due spacciatori con 800 grammi di droga e sistema di allarme sofisticato

La Polizia di Stato ha arrestato due individui di origine pugliese a Pescara, trovati in possesso di circa 800 grammi di sostanza stupefacente, tra cui eroina e cocaina. Gli arrestati sono un uomo di 55 anni e una donna di 35 anni, colti nella fragranza della cessione di eroina nel quartiere Rancitelli.

L’operazione è scaturita dalle segnalazioni dei cittadini riguardo all’attività di spaccio all’interno di un appartamento soggetto a procedimento di decadenza dall’A.T.E.R. Grazie alla collaborazione dei cittadini e ai servizi di osservazione e pedinamento, la polizia è riuscita a individuare i responsabili dell’attività illecita.

Durante le operazioni di arresto, è stato rinvenuto un telecomando con la specifica funzione di attivare un dispositivo utilizzato per segnalare la presenza delle forze dell’ordine. Inoltre, è stata trovata e sequestrata una videosorveglianza interna al condominio e sono state individuate modifiche strutturali alla porta d’ingresso dell’appartamento utilizzato per lo spaccio.

Sono stati sequestrati 800 grammi di eroina e cocaina, materiale per il confezionamento della droga e denaro contante per un totale di 1470 euro. I due arrestati sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato ricorda l’utilizzo dell’app Youpol per segnalare episodi di violenza domestica, spaccio e bullismo, consentendo ai cittadini di contribuire alla sicurezza della città.