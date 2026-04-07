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Cronaca

Pescara, arrestato 17enne per tentato omicidio dopo lite tra giovanissimi

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La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 17 anni per tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo, in seguito a una lite accaduta il giorno di Pasqua a S. Donato. La lite, nata da una precedente discussione tra due giovani di 18 e 14 anni, è culminata in uno scontro fisico durante il quale il minore di 14 anni ha estratto un coltello e ferito gravemente il suo avversario. Un amico del ragazzo ferito ha reagito sparando contro il minorenne, che è fuggito dalla scena.

La Polizia di Stato è intervenuta prontamente sul posto, soccorrendo il ragazzo ferito e avviando le ricerche per individuare il responsabile degli spari. Grazie all’operato delle Volanti, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, il presunto autore dei colpi è stato individuato e arrestato poche ore dopo l’aggressione. Il 17enne è stato trovato nella provincia di Chieti, dove è stato perquisito e portato in Questura a Pescara per le dovute procedure.

Nel frattempo, il minore di 14 anni è stato indagato per lesioni aggravate e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Il P.M. della Procura per i Minorenni di L’Aquila ha seguito da vicino l’evolversi della situazione, garantendo il rispetto dei diritti dei giovani coinvolti.

La Polizia Scientifica ha effettuato gli accertamenti del caso, mentre la Squadra Mobile ha raccolto elementi fondamentali per la ricostruzione dell’accaduto. Il giovane 17enne è stato portato presso il C.P.A. di L’Aquila, mentre il 14enne è stato curato per le ferite riportate.

L’indagine è ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi da parte dell’autorità competente. La Polizia di Stato continuerà a seguire da vicino il caso per assicurare che giustizia sia fatta.

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