PESCARA: arrestato 26enne per rapina a minorenne

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni, di origini romene, noto alle forze di polizia, residente a Montesilvano, per avere aggredito e rapinato un minore di anni 15 di una catenina d’oro che portava al collo – Il giovanissimo che si trovava presso uno stabilimento balneare in compagnia di alcuni amici, ha richiesto l’intervento al 113 riferendo di essere stato avvicinato da uno straniero che gli ha chiesto una sigaretta; al suo diniego, anziché allontanarsi, lo ha incalzato verbalmente e, subito dopo, con un gesto repentino, gli ha strappato la collanina d’oro dal collo colpendolo contemporaneamente al volto con un pugno – Inoltre, per impedire alla vittima di riprendersi la catenina e per guadagnare la fuga, lo ha attinto anche con dei calci. La Squadra Volante, giunta sul posto, dopo un breve inseguimento a piedi lungo la battigia, ha acciuffato il rapinatore e proceduto al suo arresto – riporta testualmente l’articolo online. La vittima è stata trasportata in Pronto Soccorso per le cure del caso – recita il testo pubblicato online. L’arrestato è stato tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it