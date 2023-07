Pescara: Arrestato rapinatore

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pescara, un 54enne pescarese pluripregiudicato, gravemente indiziato di aver commesso una rapina il 17 marzo scorso – riporta testualmente l’articolo online. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di acquisire un consistente quadro indiziario secondo il quale l’uomo, in quell’occasione, sarebbe entrato in una tabaccheria sita nella zona Nord della città, avrebbe minacciato la titolare con un coltello, costringendola a consegnare 500 euro in contanti custoditi nel registratore di cassa, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce – Gli investigatori si sono concentrati sui filmati della videosorveglianza, messi in relazione con i dati ricavati dai capillari servizi di controllo del territorio disposti quotidianamente dal Questore Luigi Liguori, riuscendo a identificare il rapinatore che nel frattempo si era però reso irreperibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lunedì pomeriggio, un equipaggio della Squadra Volante è riuscito a rintracciare l’uomo nei pressi della stazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

