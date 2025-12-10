- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, arrestato un 18enne per rapina in supermercato
Cronaca

Pescara, arrestato un 18enne per rapina in supermercato

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, 10 dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne, ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria aggravata, dopo un episodio avvenuto presso un supermercato in zona Portanuova. Nel pomeriggio del 9 dicembre, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso il negozio a seguito della segnalazione di un furto in corso. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno appreso che il giovane era stato colto sul fatto mentre tentava di appropriarsi di prodotti alimentari dagli scaffali. Una volta realizzato che l’intervento delle Forze dell’Ordine era stato richiesto, il giovane ha tentato di guadagnarsi la fuga. Durante la colluttazione con l’addetto alla vigilanza, ha afferrato un paio di forbici che si trovavano nell’ufficio in cui era stato accompagnato in attesa delle pattuglie. Immediatamente dopo, gli agenti hanno arrestato il giovane e, al termine degli atti di rito, è stato condotto presso la casa circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva, composta da alcuni generi alimentari, è stata restituita ai legittimi proprietari. La Polizia di Stato ribadisce che per tutti gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it