Pescara, arrestato un 18enne per rapina in supermercato

Pescara, 10 dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne, ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria aggravata, dopo un episodio avvenuto presso un supermercato in zona Portanuova. Nel pomeriggio del 9 dicembre, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso il negozio a seguito della segnalazione di un furto in corso. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno appreso che il giovane era stato colto sul fatto mentre tentava di appropriarsi di prodotti alimentari dagli scaffali. Una volta realizzato che l’intervento delle Forze dell’Ordine era stato richiesto, il giovane ha tentato di guadagnarsi la fuga. Durante la colluttazione con l’addetto alla vigilanza, ha afferrato un paio di forbici che si trovavano nell’ufficio in cui era stato accompagnato in attesa delle pattuglie. Immediatamente dopo, gli agenti hanno arrestato il giovane e, al termine degli atti di rito, è stato condotto presso la casa circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva, composta da alcuni generi alimentari, è stata restituita ai legittimi proprietari. La Polizia di Stato ribadisce che per tutti gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.