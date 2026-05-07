Pescara: arriva il Festival della Ricerca e della Divulgazione Scientifica con due premi Nobel

Il 9 e 10 maggio all’Aurum di Pescara si terrà la seconda edizione del Festival della Ricerca e della Divulgazione Scientifica “PescaraScienza”. L’evento, dal titolo “Dai dati alla filosofIA”, avrà come tema centrale l’Intelligenza Artificiale e sarà a ingresso libero e gratuito.

Il sindaco Carlo Masci ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che permette alla città di Pescara di essere dinamica e proiettata verso il futuro, aprendosi alle grandi sfide del nostro tempo. Presenti anche varie personalità di spicco, come Michel Mayor, astrofisico e Premio Nobel per la Fisica 2019, e Roger Penrose, fisico matematico e Premio Nobel per la Fisica 2020.

Il presidente dell’associazione ScienzAperta ETS, Daniele Bruno, ha dichiarato che il tema dell’intelligenza artificiale quest’anno sarà affrontato partendo dai dati tecnico-scientifici fino ad arrivare alle questioni filosofiche, cognitive ed etiche legate a questo argomento così attuale. Masci ha elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di avvicinare soprattutto i giovani al mondo della ricerca e dell’innovazione.

L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese si è detto entusiasta per l’edizione di quest’anno, definendola un ulteriore salto di qualità per il Festival. “PescaraScienza” offre un programma ricco e di alto profilo, rendendo la scienza un’esperienza viva e condivisa per tutta la comunità.

L’evento si preannuncia dunque come un’occasione unica per approfondire le tematiche legate all’Intelligenza Artificiale, coinvolgendo cittadini di tutte le età e promuovendo la divulgazione scientifica in modo accessibile e stimolante.