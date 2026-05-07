- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Maggio 7, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara: arriva il Festival della Ricerca e della Divulgazione Scientifica con due...
Eventi e Cultura

Pescara: arriva il Festival della Ricerca e della Divulgazione Scientifica con due premi Nobel

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il 9 e 10 maggio all’Aurum di Pescara si terrà la seconda edizione del Festival della Ricerca e della Divulgazione Scientifica “PescaraScienza”. L’evento, dal titolo “Dai dati alla filosofIA”, avrà come tema centrale l’Intelligenza Artificiale e sarà a ingresso libero e gratuito.

Il sindaco Carlo Masci ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che permette alla città di Pescara di essere dinamica e proiettata verso il futuro, aprendosi alle grandi sfide del nostro tempo. Presenti anche varie personalità di spicco, come Michel Mayor, astrofisico e Premio Nobel per la Fisica 2019, e Roger Penrose, fisico matematico e Premio Nobel per la Fisica 2020.

Il presidente dell’associazione ScienzAperta ETS, Daniele Bruno, ha dichiarato che il tema dell’intelligenza artificiale quest’anno sarà affrontato partendo dai dati tecnico-scientifici fino ad arrivare alle questioni filosofiche, cognitive ed etiche legate a questo argomento così attuale. Masci ha elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di avvicinare soprattutto i giovani al mondo della ricerca e dell’innovazione.

L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese si è detto entusiasta per l’edizione di quest’anno, definendola un ulteriore salto di qualità per il Festival. “PescaraScienza” offre un programma ricco e di alto profilo, rendendo la scienza un’esperienza viva e condivisa per tutta la comunità.

L’evento si preannuncia dunque come un’occasione unica per approfondire le tematiche legate all’Intelligenza Artificiale, coinvolgendo cittadini di tutte le età e promuovendo la divulgazione scientifica in modo accessibile e stimolante.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it