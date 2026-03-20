Pescara assegna 810mila euro per disabilità grave: pronti i beneficiari dell’Assegno di cura

Il Comune di Pescara destina 810mila euro alla disabilità gravissima: pronta la graduatoria dei 92 beneficiari

Il Comune di Pescara ha deciso di destinare un contributo di 810.700 euro alle persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di un sostegno molto elevato. Grazie a questo intervento diretto, 92 persone potranno beneficiare dell’Assegno di cura, che sarà erogato a breve.

Le risorse disponibili per questo sostegno provengono da diverse fonti: 529.905 euro derivanti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, che la Regione ha trasferito al Comune, e 296.894 euro provenienti direttamente dal Comune di Pescara. Il sindaco Carlo Masci ha annunciato la notizia, affiancato dalla dirigente Roberta Pellegrino.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questo intervento, che permetterà di aiutare un numero maggiore di persone rispetto a quanto sarebbe stato possibile con i soli fondi della Regione. “Grazie al nostro intervento – ha dichiarato Masci – tutti e 92 i richiedenti riceveranno l’Assegno di cura, nonostante i fondi del ministero siano stati ridotti. Con i nostri 300mila euro abbiamo voluto rafforzare questa grande operazione sociale, garantendo il sostegno necessario a chi ne ha bisogno”.

La dirigente Pellegrino ha spiegato che il Fondo nazionale per la non autosufficienza ha subito varie modifiche nel corso degli anni, riducendo la somma destinata agli Assegni di cura. Tuttavia, il Comune ha deciso di coprire tutti e 92 i beneficiari per garantire un sostegno adeguato a ciascuno di loro, in base al livello di bisogno assistenziale.

Le somme assegnate ai beneficiari variano da circa 5.000 a 12.000 euro, in base alla loro condizione. Il Comune si è dimostrato pronto ed efficace nel garantire questo sostegno, confermando il suo impegno a non lasciare indietro nessuno.