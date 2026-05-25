Pescara, assemblea pubblica domani ore 18 per le 21 proposte del Bilancio Partecipativo: cittadini pronti a votare per progetti da realizzare.

Le 21 proposte presentate dai cittadini per il Bilancio Partecipativo di Pescara saranno al centro di un’assemblea pubblica convocata per domani, 26 maggio, alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune.

La procedura del Bilancio Partecipativo, avviata per la prima volta dal Comune nei mesi scorsi, ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella progettazione di attività e interventi sul territorio. Dopo la fase di presentazione delle proposte, una commissione di dirigenti comunali ha valutato le 28 proposte pervenute, ammettendone 21 che sono ora consultabili sul sito internet del Comune dedicato al Bilancio Partecipativo.

Durante l’assemblea di domani, i proponenti avranno l’opportunità di illustrare le proposte alla città e verranno discusse le modalità di voto. Successivamente si aprirà la fase di espressione delle preferenze, che potrà avvenire telematicamente con SPID o CIE, o presso l’Urp con modalità assistita. Le proposte che riceveranno il maggior numero di consensi saranno realizzate con una somma di centomila euro a disposizione del Comune.

Le idee proposte riguardano diversi ambiti e sono tutte consultabili sul sito istituzionale del Comune dedicato al Bilancio Partecipativo.