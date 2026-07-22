Pescara, Assessore Carota: “Riqualificazione Museo Colonna e area circostante in corso, investimenti per la cultura in città”

L’Assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, ha rilasciato una dichiarazione in merito al Museo Colonna di Pescara, definendo come “totale indifferenza” le accuse mosse nei confronti dell’amministrazione comunale.

Carota ha ribadito che le affermazioni del consigliere Di Iacovo sono fuori luogo, specialmente considerando il recente riconoscimento di Pescara al sesto posto in Italia e prima in Abruzzo per il successo del suo sistema produttivo culturale da parte della Fondazione Symbola.

Per quanto riguarda il Museo Colonna, Carota ha sottolineato che la struttura non risponde più ai nuovi standard in materia di vulnerabilità sismica. La Fondazione Abruzzo per le Arti ha chiesto al Comune di intervenire sulla fase di studio e, con l’ultima variazione di bilancio, è stato previsto l’affidamento dell’incarico a una società esterna specializzata per effettuare le necessarie verifiche sulla vulnerabilità sismica dell’edificio. Le attività della società inizieranno nelle prossime settimane.

L’intervento non riguarderà solo il Museo Colonna, ma comprenderà anche la riqualificazione dell’intera piazza Primo Maggio, con finanziamenti da parte del Comune e della Fondazione Pescarabruzzo. Inoltre, sono stati stanziati fondi per il ripristino della Porta del Mare di Summa e per riqualificare l’area all’incrocio con corso Umberto e tutta l’area parcheggio.

Carota ha evidenziato che non sono stati trovati investimenti né progetti lasciati in eredità dall’ex assessore Di Iacovo e che l’attuale amministrazione lavorerà con la Fondazione Abruzzo per le Arti, la Regione Abruzzo e il Comune per portare a termine i progetti in corso.

Infine, l’Assessore ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nella promozione della cultura a Pescara, con l’apertura di nuovi musei, l’organizzazione di numerose iniziative e l’attrazione di eventi di livello nazionale e internazionale. Carota ha assicurato che il Museo Colonna sarà restituito alla città e che verrà riqualificata tutta l’area circostante, così come avvenuto con il Teatro Michetti e il Museo del Mare.