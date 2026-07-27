Pescara, Assessore Cremonese elogia La Notte dei Serpenti: “Successo di rilevanza nazionale e impegno per la prossima edizione”

Il mese di luglio si è contraddistinto per il successo degli eventi che hanno animato la città di Pescara. Tra i momenti clou, Radio Kiss Kiss, il concerto di Tommaso Paradiso e La Notte dei Serpenti hanno attirato oltre ventimila persone provenienti da tutta Italia, conferendo grande visibilità alla città abruzzese.

A esprimere soddisfazione per l’eco nazionale di tali manifestazioni è l’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, il quale ha sottolineato l’importanza di eventi come i Premi Internazionali Flaiano, Funambolika e Pescara Jazz nel panorama culturale locale. In particolare, Cremonese ha ringraziato il Maestro Enrico Melozzi per la creazione e la realizzazione de La Notte dei Serpenti, definendolo un prodotto di alto livello per l’Abruzzo.

Il Comune di Pescara ha supportato attivamente l’evento mettendo a disposizione non solo contributi economici, ma anche infrastrutture come il palco e la pavimentazione tecnica Arena Panels. Dal canto suo, Melozzi ha lavorato incessantemente per promuovere la cultura e l’identità abruzzese, ricevendo stima e riconoscenza da parte delle istituzioni locali.

Tuttavia, un imprevisto ha contrassegnato la manifestazione: il tetto del palco, che doveva ospitare il concerto di Radio Kiss Kiss, è stato danneggiato da una tromba d’aria. Cremonese ha assicurato che si sta già lavorando per la prossima edizione de La Notte dei Serpenti, confermando il massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale.

Il prossimo passo sarà l’istituzione di un tavolo di lavoro con tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire una maggiore sinergia nell’organizzazione dell’evento e superare eventuali criticità. Cremonese ha inoltre ringraziato il Sindaco Carlo Masci, il Presidente della Regione Marco Marsilio e il Maestro Enrico Melozzi per aver contribuito al successo di un evento che ha reso Pescara orgogliosa.