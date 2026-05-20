Pescara, assessore Cremonese incontra operatori centro storico per nuovo calendario eventiValueHandling nuove iniziative per il centro storico: l’assessore Cremonese annuncia collaborazione con operatori e incontri con Basile per valorizzare la zona città

L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese ha annunciato di avere in programma un incontro con Mario Basile, rappresentante degli operatori del centro storico di Pescara, per discutere e pianificare un calendario di eventi che possano dare nuova linfa alle attività commerciali della zona.

Cremonese ha dichiarato: “La prossima settimana incontrerò Mario Basile per valutare insieme un calendario di eventi da realizzare in quella zona di Pescara, per dare nuova linfa alle attività, puntando sulle iniziative da svolgere delle ore mattutine, in modo da aumentare l’attrattività andando oltre le ore serali e notturne”.

In risposta alle critiche sollevate dal consigliere Paolo Sola riguardo al recente annuncio dell’evento “Pescara Morning Club”, Cremonese ha sottolineato la volontà dell’amministrazione di sostenere le iniziative in tutte le zone della città, senza distinzioni tra centro e periferia. Ha inoltre precisato che il “Pescara Morning Club” è stata la prima data inserita nel programma cittadino e proposta all’Amministrazione comunale da altri, ma che saranno supportate tutte le proposte interessanti.

L’incontro con Basile servirà a visionare il calendario messo a punto per il centro storico e a valutare come procedere. Cremonese ha sottolineato che il Comune sarà a fianco ai promotori per supportare le iniziative. L’assessore ha anche ricordato l’accoglienza positiva del Festival della Transumanza nel centro storico, recentemente proposto dal Comune grazie all’assessore alla Cultura.

Cremonese ha concluso dicendo: “Forse è arrivato il momento di smetterla con le polemiche inutili che sicuramente non fanno bene né ai locali né al commercio né alla città”.