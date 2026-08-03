Pescara, assessore Cremonese risponde al consigliere Presutti: “Pronto a intervenire in commissione ma solo se chiamato”

L’assessore Alfredo Cremonese ha risposto alle critiche mosse dal consigliere comunale Marco Presutti riguardo alla sua assenza alla riunione del Comitato Tpl. Cremonese ha dichiarato: “Il consigliere comunale Marco Presutti mi tira in ballo in una polemica del tutto inutile relativa alla riunione di una commissione alla quale non ho partecipato per un solo motivo: non sono stato invitato a relazionare sulla delibera di cui si discuteva, relativa al Comitato Tpl.”

Il dibattito sembra riguardare la mancata partecipazione dell’assessore alla discussione sulla delibera in questione, sebbene gli uffici siano stati convocati e presenti all’incontro. Cremonese ha evidenziato che la commissione non era chiamata ad esprimere un parere sull’operato del Comitato Tpl, e ha espresso perplessità riguardo alle rimostranze di Presutti, specialmente quelle sul servizio offerto. “Peraltro credo che lui sia il solo a bocciarlo perché mi pare evidente che i cittadini lo apprezzino, e lo dicono i numeri.”, ha affermato l’assessore.

Cremonese si è detto disponibile ad intervenire in commissione nel momento in cui sarà chiamato a farlo, sottolineando che finora non è stato coinvolto direttamente nella discussione. Resta da capire se le eventuali rimostranze nei confronti dell’assessore verranno affrontate in futuro durante le sedute apposite.

Sarà interessante seguire lo sviluppo della vicenda e capire se eventuali chiarimenti verranno forniti durante le prossime riunioni istituzionali.