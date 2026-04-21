Pescara, assessore Sulpizio replica a consigliere Di Marco sulla presa in carico dei senza dimora: “Giunta Masci ha già garantito assistenza”

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha recentemente proposto l’inserimento di Pescara tra le città interessate alla sperimentazione prevista dal “Decreto Schillaci”, finalizzata alla presa in carico sanitaria delle persone senza fissa dimora. In risposta a questa proposta, l’assessore comunale Adelchi Sulpizio ha replicato sottolineando l’importante lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Pescara in materia di assistenza ai senza dimora.

Sulpizio ha dichiarato: “Colgo l’occasione per tracciare un bilancio più che positivo di tutti i progetti ideati e promossi a Pescara dalla giunta Masci che hanno permesso di imprimere una svolta in questo ambito non solo per l’assistenza che viene fornita a chi non ha una casa ma anche per la prospettiva di vita che ci impegniamo a costruire affiancando i senza dimora dopo la presa in carico”. Secondo l’assessore, il Comune di Pescara ha garantito non solo un ricovero notturno, ma anche un supporto costante attraverso le unità di strada e la creazione di alloggi in edifici confiscati alla criminalità per coloro che non hanno una casa.

Sulpizio ha inoltre sottolineato che a Pescara l’assistenza sanitaria ai senza dimora è già garantita e che la città non può essere assimilata a una città metropolitana dal punto di vista giuridico e amministrativo. Il numero di persone senza dimora effettivamente presenti sul territorio è risultato essere notevolmente ridotto negli ultimi anni, con soltanto 130 unità censite, la maggior parte delle quali beneficia di assistenza grazie ai programmi messi in atto dall’amministrazione comunale.

Infine, Sulpizio ha ribadito il grande impegno della giunta Masci nel supportare i senza dimora e ha ringraziato i partner professionali che collaborano attivamente per garantire un futuro migliore a coloro che si trovano in situazioni di disagio abitativo.