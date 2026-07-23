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Eventi e Cultura

Pescara: Associazione Cosma combatte lo stigma sui disturbi mentali con due podcast innovativi

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Lotta allo stigma verso le persone con disturbi mentali: progetto “Superiamo le barriere” dell’associazione Cosma

L’associazione Cosma (Coordinamento salute mentale Abruzzo), con la presidente Tiziana Arista e la vice Fabrizia Francabandera, ha lanciato il progetto “Superiamo le barriere” per combattere lo stigma nei confronti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie.

Grazie al contributo della Fondazione Pescarabruzzo, sono stati realizzati due podcast che illustrano gli istituti previsti dalle due leggi riguardanti questo tema. I podcast sono stati pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione per sensibilizzare sull’argomento e promuovere la consapevolezza.

La presidente Tiziana Arista ha dichiarato: “La lotta allo stigma nei confronti delle persone con disturbi mentali è una priorità per noi. Con il progetto ‘Superiamo le barriere’ vogliamo sensibilizzare e informare la popolazione su questo tema così importante”.

Il vice Fabrizia Francabandera ha aggiunto: “Grazie al contributo della Fondazione Pescarabruzzo possiamo portare avanti questa iniziativa che si propone di promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione verso le persone con disturbi mentali e le loro famiglie”.

I due podcast sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione Cosma e rappresentano un importante strumento di sensibilizzazione sulla questione della salute mentale e dell’inclusione sociale delle persone con disturbi psichiatrici.

Per ulteriori informazioni e per ascoltare i podcast, si può accedere alla pagina Facebook dell’associazione Cosma.

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