Pescara, Associazioni animaliste contro il progetto del nuovo canile: “Non una casa, ma un carcere per i cani”

Le associazioni animaliste LNDC Pescara, LAV Pescara, Lida Ortona, 9 Vite Gatti di Pescara e il Coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente hanno espresso preoccupazione per il progetto del nuovo canile comunale approvato dal Comune di Pescara. In una conferenza stampa di fronte al Municipio, le associazioni hanno dichiarato che il progetto non garantisce il benessere degli animali né una gestione moderna ed efficace della struttura.

LNDC Pescara e le altre realtà animaliste del territorio sottolineano la necessità di una nuova struttura che possa superare le carenze del vecchio canile di Via Raiale e offrire standard moderni di accoglienza, recupero e benessere animale. Tuttavia, le associazioni contestano il progetto approvato, definendolo “una struttura concepita principalmente per la detenzione degli animali” anziché un rifugio moderno.

Secondo le associazioni, il progetto presenta numerose criticità, tra cui la mancanza di aree di sgambamento adeguate per i cani, che rischierebbero di vivere praticamente sempre all’interno dei box. Inoltre, non sono previsti spazi adatti per la riabilitazione comportamentale dei cani più problematici e si lamentano importanti carenze sotto il profilo sanitario.

Particolarmente preoccupante è la decisione di collocare il gattile al centro della struttura, circondato dai reparti dei cani, senza tenere conto delle esigenze etologiche dei felini. Le associazioni criticano anche il fatto che nella progettazione non siano state coinvolte le realtà del territorio che operano nel settore della tutela animale e della gestione dei canili.

Con un investimento pubblico di oltre un milione di euro, le associazioni auspicano un confronto serio e trasparente con tutte le parti interessate, affinché il nuovo canile possa diventare una struttura realmente moderna e funzionale. Altrimenti, temono che la struttura possa generare problemi per il benessere degli animali e comportare ulteriori costi per la collettività in futuro.

Le associazioni hanno annunciato di aver presentato un esposto alle autorità competenti affinché venga valutato l’operato del Comune di Pescara in termini di efficienza ed efficacia dei costi. Auspicano che l’amministrazione comunale avvii un confronto costruttivo per garantire un canile rispettoso delle esigenze degli animali e delle normative in vigore.