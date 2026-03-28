- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara: Associazioni consumatori chiedono intervento prefetti su aumento prezzi carburanti
Attualità

Pescara: Associazioni consumatori chiedono intervento prefetti su aumento prezzi carburanti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Le associazioni dei consumatori abruzzesi, Adoc, Adiconsum, Federconsumatori e Protezione consumatori, hanno recentemente inviato una lettera ai prefetti delle quattro province chiedendo un intervento urgente per l’aumento dei prezzi dei carburanti e per prevenire eventuali speculazioni.

Secondo quanto riportato nella lettera, i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti stanno provocando un impatto significativo sul costo della vita per famiglie e imprese dell’Abruzzo. Le associazioni chiedono quindi un’intensificazione dei controlli negli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio, affinché venga verificata la corretta applicazione delle variazioni di prezzo e si possano prevenire eventuali fenomeni speculativi.

L’iniziativa delle associazioni abruzzesi arriva in seguito alla richiesta urgente inviata a livello nazionale alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimere forte preoccupazione riguardo al rincaro dei prezzi di energia e carburanti.

Le associazioni si augurano di essere ricevute dai prefetti per ribadire le loro richieste e chiedono che il tavolo di monitoraggio dei prezzi, istituito finora solo nella prefettura del capoluogo di provincia, venga esteso a tutte e quattro le province abruzzesi.

L’obiettivo delle associazioni dei consumatori è quello di proteggere i cittadini dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e garantire trasparenza e correttezza nelle pratiche di vendita, soprattutto in un contesto di tensioni internazionali e conflitti in corso che potrebbero influenzare ulteriormente i prezzi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it