Pescara: Associazioni consumatori chiedono intervento prefetti su aumento prezzi carburanti

Le associazioni dei consumatori abruzzesi, Adoc, Adiconsum, Federconsumatori e Protezione consumatori, hanno recentemente inviato una lettera ai prefetti delle quattro province chiedendo un intervento urgente per l’aumento dei prezzi dei carburanti e per prevenire eventuali speculazioni.

Secondo quanto riportato nella lettera, i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti stanno provocando un impatto significativo sul costo della vita per famiglie e imprese dell’Abruzzo. Le associazioni chiedono quindi un’intensificazione dei controlli negli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio, affinché venga verificata la corretta applicazione delle variazioni di prezzo e si possano prevenire eventuali fenomeni speculativi.

L’iniziativa delle associazioni abruzzesi arriva in seguito alla richiesta urgente inviata a livello nazionale alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimere forte preoccupazione riguardo al rincaro dei prezzi di energia e carburanti.

Le associazioni si augurano di essere ricevute dai prefetti per ribadire le loro richieste e chiedono che il tavolo di monitoraggio dei prezzi, istituito finora solo nella prefettura del capoluogo di provincia, venga esteso a tutte e quattro le province abruzzesi.

L’obiettivo delle associazioni dei consumatori è quello di proteggere i cittadini dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e garantire trasparenza e correttezza nelle pratiche di vendita, soprattutto in un contesto di tensioni internazionali e conflitti in corso che potrebbero influenzare ulteriormente i prezzi.