Pescara: Associazioni smentiscono accuse del sindaco sulle bonifiche e l’acqua di falda

L’area di risulta e i rifiuti a Pescara sono stati al centro di un dibattito acceso tra cittadinanza attiva e il Sindaco Masci, che ha suscitato polemiche smentite dagli atti del comune. Secondo il comunicato stampa del 25 luglio 2026, le associazioni Forum H2O e ForumAmbientalista hanno partecipato attivamente al procedimento della Conferenza dei Servizi con 4 lettere e 1 diffida, come confermato dalla determinazione comunale.

La conferenza dei servizi, convocata inizialmente per un progetto permanente di bonifica dell’area di risulta, ha poi optato per misure temporanee dopo l’intervento delle associazioni. Il Sindaco Masci, tuttavia, sembra ignorare i fatti e ha cercato di alimentare polemiche sugli interventi delle associazioni, nonostante i documenti ufficiali dimostrino il contrario.

Il comunicato ribadisce che senza l’azione tempestiva delle associazioni, il comune avrebbe rischiato di seppellire 24.000 tonnellate di rifiuti sotto al parco centrale. Inoltre, vengono evidenziate le omissioni riguardo alla contaminazione dell’acqua di falda, con la necessità di interventi di trattamento e barrieramento invece del semplice monitoraggio proposto dal comune.

Il comunicato conclude annunciando un prossimo incontro stampa per fornire ulteriori dettagli sulla questione. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria Operativa del Forum H2O e ForumAmbientalista.