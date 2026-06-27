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Attualità

Pescara, attivato il “Piano Caldo” per il supporto agli anziani e alle persone fragili durante l’ondata di calore

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Il Comune di Pescara ha attivato il “Piano Caldo” per offrire assistenza alle persone anziane e fragili durante la stagione estiva, dal 27 giugno al 31 agosto.
Il servizio è stato presentato presso la sede della Croce Rossa di via Teramo 49, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, della Dirigente delle Politiche Sociali Roberta Pellegrino e del Presidente del Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana Fabio Nieddu.
L’assessore Sulpizio ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è essere d’aiuto alle persone anziane e fragili durante le giornate calde. Con la nostra amministrazione non lasciamo indietro nessuno”.
Il servizio prevede la consegna dei farmaci a domicilio, l’accompagnamento per visite mediche e la consegna della spesa a cittadini che non hanno supporto familiare. Il Comune è contattabile per informazioni e richieste di intervento al numero 085 428 30 43 nei giorni feriali.
Inoltre, l’Associazione ISAV e la Croce Rossa Italiana offrono servizi dedicati ai cittadini fragili.
Roberta Pellegrino ha sottolineato l’importanza di essere sempre disponibili alle diverse necessità dei cittadini. Fabio Nieddu ha fornito alcuni consigli su come affrontare le temperature elevate, come bere abbondantemente e evitare di uscire nelle ore più calde.
La collaborazione tra il Comune di Pescara e le associazioni locali ha lo scopo di garantire un supporto efficace e funzionale alle persone più vulnerabili durante la stagione estiva.

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