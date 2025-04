Pescara, Attività didattiche sospese alla scuola dell’infanzia Fontanelle, il 29 e 30 aprile e il 2 maggio

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:A causa dell’allagamento di alcuni ambienti registrato stamani nell’edificio scolastico di via Delle Casette, provocato dalla rottura di una conduttura idrica, la scuola dell’infanzia “Fontanelle” rimarrà chiusa martedì, mercoledì e venerdì. Lo dispone una ordinanza del sindaco Carlo Masci firmata dopo la segnalazione pervenuta al Comune dall’Istituto Comprensivo Pescara 7 e a seguito dell’intervento del personale del Comune nella struttura – La rottura, come accertato durante il sopralluogo eseguito dai tecnici del servizio Manutenzione Edilizia Scolastica, è avvenuta al primo piano dello stabile, con conseguente allagamento di alcuni ambienti al piano sottostante, dove si trova la scuola dell’infanzia “Fontanelle”. La società Pescara Energia si è occupata, si legge nell’ordinanza, della sostituzione del componente danneggiato, per interrompere l’ulteriore fuoriuscita di acqua ma, tenuto conto delle perdite che si sono verificate, e che sono state scoperte stamani, è necessario far asciugare gli ambienti oggetto di allagamento e provvedere alle verifiche del caso, per consentire la rimessa in esercizio dell’impianto elettrico, al momento non funzionante – Non essendoci la possibilità di usare gli spazi al piano terra dell’edificio scolastico, e per porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune al ripristino funzionale dei locali a garanzia della pubblica incolumità, si è provveduto a sospendere le attività didattiche per le giornate del 29, 30 Aprile e 2 Maggio 2025.

