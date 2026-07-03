Pescara, attivo da domani il servizio estivo “Navetta del Mare” per collegamenti con la riviera nord e sud

PescaraNews24 – Da domani, sabato 4 luglio, prende il via a Pescara la “Navetta del Mare”, un servizio estivo che permetterà di raggiungere facilmente la riviera nord e sud della città senza dover utilizzare necessariamente l’auto privata.

Attivo nei weekend e durante la giornata di Ferragosto, la “Navetta del Mare” offrirà due percorsi distinti: uno per il lungomare nord e uno per il lungomare sud. L’obiettivo principale è quello di migliorare la mobilità cittadina durante i mesi estivi, permettendo a residenti, turisti e frequentatori della riviera di raggiungere comodamente le principali aree balneari di Pescara.

La navetta per il lungomare nord partirà da Via Nicola Fabrizi, in corrispondenza di Femminella 1924, per poi percorrere via Tassoni, lungomare Giacomo Matteotti, Viale della Riviera, rotonda Le Naiadi, Viale Muzii, Viale Regina Margherita e ritorno a Via Nicola Fabrizi. Gli orari di partenza previsti saranno dalle 9:30 alle 19:00.

Per quanto riguarda il lungomare sud, il percorso potrebbe subire variazioni a causa di lavori in corso sull’ultimo tratto di Viale Primo Vere. Tuttavia, una volta a pieno regime, la navetta interesserà numerose vie e arterie della città, con partenze sempre dalle 9:30 alle 19:00.

In aggiunta alla “Navetta del Mare”, sarà attivato anche il servizio Pescara Colli – Riviera, che interesserà la linea 5 in direzione Terminal bus. Il percorso prevede partenze dal Terminal bus dal lunedì al venerdì alle 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 e 18:20. Il sabato le partenze saranno ogni venti minuti, mentre nei giorni festivi saranno alle 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 e 18:00.

Queste iniziative si inseriscono nell’ottica di favorire una maggiore fruibilità della riviera da parte di residenti e visitatori, offrendo soluzioni di mobilità sostenibili e alternative all’utilizzo dell’auto privata durante la stagione estiva.