Pescara, attivo il servizio di supporto per anziani soli e fragili durante l’ondata di calore

In arrivo l’ondata di calore, il Comune di Pescara mette a disposizione numeri utili per gli anziani soli e fragili.

Il Comune di Pescara, tramite l’Assessorato alle Politiche sociali guidato da Adelchi Sulpizio, ha attivato il Piano per l’emergenza caldo per garantire sostegno alle persone anziane e ai cittadini fragili privi di una rete familiare, particolarmente esposti ai rischi legati alle elevate temperature.

Il servizio, disponibile dal 27 giugno, sarà attivo fino al 31 agosto e prevede la consegna dei farmaci a domicilio, l’accompagnamento per visite mediche programmate o improrogabili e la consegna della spesa alimentare. Per usufruire di queste attività, è possibile contattare il Segretariato Sociale al numero di telefono 085 428 30 43, attivo dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, e anche il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Inoltre, il Comune può contare sulla collaborazione dell’Associazione ISAV, che gestisce il Punto Unico Fragilità, con numeri dedicati operativi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 (350 089 40 08 – 351 603 06 43). Anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Pescara offre assistenza nei fine settimana e nei giorni festivi, contattabile al numero 388 146 89 49, il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato, la domenica e i festivi dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

Queste iniziative mirano a garantire il benessere e la sicurezza delle persone più vulnerabili in momenti di forte caldo. Per ulteriori informazioni e supporto, è possibile contattare i numeri indicati.