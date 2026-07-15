Pescara, audizione associazione “Salviamo l’orso” in Commissione Politiche della Salute: convivenza con la fauna selvatica e sicurezza degli animali.

La commissione Politiche sociali e della Salute, presieduta da Vittoria D’Incecco, ha dedicato una riunione alle questioni relative alla fauna selvatica e alla convivenza con l’uomo, con la partecipazione di Stefano Orlandini, dell’associazione “Salviamo l’orso”. L’audizione è avvenuta su richiesta della consigliera Michela Di Stefano.

Durante la discussione, Orlandini ha spiegato che l’associazione si impegna a tutelare e mettere in sicurezza gli animali domestici attraverso l’installazione di recinzioni elettriche a proprie spese, consentendo agli orsi di muoversi liberamente e agli animali di avere i propri spazi senza rischi.

Il Parco della Majella, rappresentato da Simone Angelucci, ha sottolineato che la presenza dei lupi nelle aree periurbane di Pescara è un fenomeno ecologico monitorato da anni. Angelucci ha precisato che al momento non si tratta di un’emergenza, ma che è necessario un rinforzo operativo con la collaborazione di tutti gli enti competenti.

Angelucci ha sottolineato l’importanza del monitoraggio continuo per valutare l’evoluzione della situazione e attivare le risposte appropriate quando necessario. Ha inoltre avvertito che alimentare l’allarme senza basarsi su dati tecnici non aiuta i cittadini preoccupati, ma li espone a informazioni imprecise.

Pertanto, la gestione efficace della convivenza tra fauna selvatica e comunità richiederà un impegno congiunto e una costante attenzione da parte di tutte le parti coinvolte.