Pescara, aumento posti negli asili nido e nuovo regolamento trasporti: le novità della Commissione Politiche per l’Istruzione

La Commissione Politiche per l’Istruzione a Pescara ha affrontato oggi due temi cruciali: il potenziamento dei servizi per la prima infanzia e l’efficientamento del trasporto scolastico. Il presidente Loris Mazzioli ha accolto in commissione la Dirigente del Servizio Sistema Educativo Integrato, Roberta Pellegrino, sottolineando l’importanza di questi due pilastri fondamentali.

Durante l’incontro, è stata confermata la pubblicazione dell’avviso per le riammissioni e le nuove iscrizioni nel mese di maggio. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli, ha ribadito che tutti i bambini che hanno diritto al completamento del ciclo educativo saranno riammessi nei nidi, che apriranno regolarmente il 1° settembre. Santilli ha sottolineato che garantire la continuità educativa resta la priorità assoluta.

Si stima che oltre 100 nuove famiglie potranno accedere al servizio nido nel prossimo ciclo, fornendo una risposta concreta alla lista d’attesa e sopperendo alla chiusura di alcune strutture private non più a norma.

La Commissione ha avviato l’iter per la revisione del Regolamento del trasporto scolastico, fermo da oltre un decennio. Il bando per l’iscrizione sarà pubblicato nel mese di giugno. Il presidente Mazzioli ha sottolineato l’importanza di ridisegnare i servizi educativi per non lasciare indietro nessuno, dalle famiglie in attesa di un posto al nido a chi necessita di un trasporto efficiente.

Il lavoro della Commissione proseguirà mercoledì prossimo con l’analisi dei dati tecnici e delle modifiche al regolamento trasporti. Mazzioli ha concluso definendo il confronto “estremamente proficuo”, evidenziando l’impegno del gruppo nel garantire servizi educativi di qualità per tutta la comunità.