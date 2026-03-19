Pescara avvia il percorso per gli eventi estivi e culturali: un’estate ricca di spettacoli e manifestazioni per cittadini e turisti

Il Comune di Pescara ha avviato il percorso per la definizione del calendario degli eventi estivi e culturali che animeranno la città nei prossimi mesi. L’obiettivo è valorizzare il territorio, sostenere l’economia locale e offrire momenti di svago e socialità per cittadini e turisti.

In Giunta sono state approvate due delibere su proposta dell’assessore Alfredo Cremonese. La prima prevede la pubblicazione di un avviso pubblico per invitare operatori economici, associazioni e realtà locali a presentare proposte in ambito artistico, musicale, ludico e ricreativo. La seconda riguarda l’attivazione di procedure di sponsorizzazione per la realizzazione di iniziative che animino la città con spettacoli e manifestazioni.

Le iniziative selezionate si svolgeranno tra maggio e settembre 2026 sull’intero territorio comunale, con un focus su concerti, spettacoli, attività ludiche per bambini e manifestazioni tematiche. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti alla cittadinanza, per rendere Pescara sempre più viva e accogliente.

L’assessore Cremonese ha sottolineato l’importanza di costruire un’offerta di qualità che rafforzi l’immagine della città e generi nuove opportunità per il territorio. Parallelamente, è stato avviato anche il percorso per la definizione del calendario degli eventi culturali, a cura dell’assessore Maria Rita Carota.

Attraverso un avviso pubblico, l’Amministrazione inviterà operatori culturali, associazioni e realtà locali a presentare progetti artistici in vari ambiti, come musica, teatro, danza, letteratura, cinema, fotografia, esposizioni d’arte, eventi ludici e laboratori per bambini. Anche in questo caso, le iniziative si svolgeranno tra maggio e settembre 2026 sull’intero territorio comunale, con un’attenzione particolare alle aree periferiche.

L’obiettivo è offrire una proposta ampia e diversificata, che coniughi intrattenimento, crescita sociale e valorizzazione del patrimonio culturale. In questo modo, si vuole promuovere una città sempre più viva e culturalmente dinamica, capace di generare valore sociale ed economico per la comunità.