Pescara avvia il Piano Caldo con Croce Rossa e Isav: conferenza stampa sabato 27 giugno ore 11

Il Comune di Pescara ha annunciato l’avvio del piano caldo per supportare le persone in difficoltà, in particolare gli anziani, in collaborazione con la Croce Rossa e Isav. Per illustrare i dettagli dell’iniziativa, è prevista per domani, sabato 27 giugno, alle ore 11, una conferenza stampa presso la sede della Croce Rossa in via Teramo 49.

Alla conferenza stampa saranno presenti l’assessore Adelchi Sulpizio, la dirigente Roberta Pellegrino e rappresentanti della Croce Rossa e di Isav. Si invitano i media a partecipare all’evento.

L’obiettivo del piano caldo è quello di garantire assistenza alle persone più vulnerabili durante i periodi di caldo intenso, offrendo supporto e servizi necessari per fronteggiare le elevate temperature estive. La collaborazione con la Croce Rossa e Isav permetterà di fornire un’assistenza più efficace e mirata.

La conferenza stampa si propone quindi di presentare nel dettaglio le varie iniziative previste all’interno del piano caldo, delineando le strategie e le misure messe in atto per garantire il benessere delle persone coinvolte.

Con questa iniziativa, il Comune di Pescara dimostra ancora una volta la propria attenzione e sensibilità nei confronti dei cittadini, cercando di assicurare il massimo supporto possibile a coloro che ne hanno più bisogno in momenti di particolare difficoltà.