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Pescara avvia la rottamazione per sanzionati e contribuenti: entro il 30 giugno le delibere in Consiglio

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Il Comune di Pescara ha avviato l’iter per aderire alla Rottamazione quinquies, una misura che consente ai contribuenti di adempiere alle obbligazioni tributarie versando solo il capitale dovuto, eliminando sanzioni e interessi maturati nel tempo. L’assessore al Bilancio, Maria Rita Carota, ha annunciato che gli uffici sono già al lavoro per garantire l’approvazione delle delibere necessarie entro il 30 giugno prossimo.

Secondo l’assessore Carota, i provvedimenti devono essere sostenibili dal Bilancio comunale, considerando che il Comune è appena uscito dal predissesto. Le delibere da portare all’attenzione del Consiglio comunale riguarderanno due aspetti: l’adesione alla rottamazione per IMU, TARI e sanzioni al Codice della strada fino al 31 dicembre 2019, e l’approvazione di un Regolamento per definire le modalità di applicazione della rottamazione per altre entrate gestite da specifici operatori.

Carota ha spiegato che una delibera riguarderà l’adesione alle condizioni previste a livello nazionale dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le obbligazioni fino al 2019, mentre un’altra delibera sarà necessaria per definire le modalità di applicazione della rottamazione per altre entrate gestite da Soget e Adriatica Risorse. I debiti ammessi alla rottamazione riguarderanno ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi IMU e TARI emessi dal 2000 al 2019, oltre alle sanzioni al Codice della strada emesse nel periodo 2000-2023.

Il Comune di Pescara si prepara dunque ad aderire alla Rottamazione quinquies per agevolare i contribuenti nell’adempimento delle proprie obbligazioni tributarie, eliminando sanzioni e interessi maturati nel tempo.

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