Pescara, avviati i lavori per la nuova sede del Centro Operativo Comunale

Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori di demolizione dell’ex sede della Polizia locale, situata in via del Circuito n. 26. Questo edificio, risalente agli anni ’70-’80 e recentemente utilizzato da Pescara Energia, sarà sostituito da una nuova struttura: il Centro Operativo Misto / Centro Operativo Comunale (Com/Coc), che sorgerà adiacente alla scuola Michetti. L’intervento, il cui importo è stimato intorno ai 4,3 milioni di euro, prevede la totale demolizione dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo immobile che rispetti le normative antisismiche e le linee guida della Protezione Civile. A tal fine, il Comune ha ricevuto un finanziamento di 1.505.854 euro dal Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico. Durante l’avvio dei lavori, il presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, ha assistito insieme al dirigente Antonio Longo, al Rup Valentina Pavone e al direttore dei lavori Massimo Cantagallo. La nuova sede sarà sviluppata su un piano terra con una superficie lorda di circa 321 mq, affiancata da un magazzino di circa 255 mq. L’edificio di tre piani con tre corpi di fabbrica garantirà accessibilità immediata e sicurezza. All’interno della nuova struttura saranno disponibili diversi spazi, tra cui segreteria, ufficio del responsabile, sala riunioni, sala radio, sala funzioni e servizi igienici, aspetto fondamentale per la gestione delle emergenze. “Un edificio strutturalmente inadeguato e non sicuro in caso di sisma, sarà sostituito da una nuova struttura antisismica, sicura e moderna”, ha commentato il sindaco Carlo Masci, sottolineando l’importanza dei servizi di Protezione Civile sul territorio. Massimo Pastore ha inoltre aggiunto: “Con i nuovi locali del COM/COC il Comune avrà una sede all’avanguardia”, ribadendo che “la prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento, deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale”. La conclusione dei lavori è prevista in 540 giorni a partire dal verbale di consegna fissato al 14 novembre.