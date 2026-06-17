Pescara, avviato il progetto “Mi Libro” per contrastare la povertà educativa e le dipendenze tra i giovani

Parte a Pescara il progetto interdisciplinare “Mi Libro – A scuola di indipendenza” per contrastare la povertà educativa e le dipendenze. Il progetto avviato nelle ultime settimane si propone di rispondere al crescente disagio giovanile e alla frammentarietà degli interventi tradizionali, proponendo un modello educativo integrato e replicabile a livello nazionale, sia nelle scuole che al di fuori di esse.

La presentazione del progetto è avvenuta in Comune da parte dei promotori Serenella Di Michele, di Didattica Teatrale APS, insieme al vice sindaco Gianni Santilli e al consigliere comunale Adamo Scurti. Il progetto “Mi Libro” è sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo ed è patrocinato dal Comune di Pescara, con un coinvolgimento anche del territorio di Montecompatri (Laghetto) – Roma Est.

Il progetto, che durerà 12 mesi, coinvolgerà giovani tra gli 11 e i 17 anni, oltre a 800 adulti della comunità educante. Si partirà con la formazione degli adulti e con attività sportive di karate e pallavolo per i ragazzi, per poi entrare nelle scuole. L’obiettivo di Mi Libro è rafforzare l’alleanza scuola-famiglia-comunità per combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica, attivando un Patto Educativo di Comunità e un modello di prevenzione primaria efficace.

Sono previsti laboratori di Pratica Filosofica e Comunicazione, di Pedagogia Teatrale e Narrazione Poetica, così come attività sportive di pallavolo e karate. Gli strumenti si articolano in una “spirale formativa” che coinvolge anche la formazione della Comunità Educante, con corsi su ascolto attivo e comunicazione intergenerazionale.

L’iniziativa vede già coinvolte alcune scuole di Pescara come l’Istituto Comprensivo Pescara 1, il Liceo Classico G. d’Annunzio, l’Istituto Tecnico Aterno-Manthoné e l’IPSIAS Di Marzio Michetti. Tra i partner sportivi e istituzionali ci sono il CONI, il Comitato Regionale Abruzzo, l’Accademia Karate Do ASD (Pescara) e la Roma Volley SSD ARL (Roma).

“Informeremo le scuole e le inviteremo a partecipare”, ha dichiarato il vice sindaco Santilli. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a dare un contributo significativo al benessere e alla formazione dei giovani, attraverso un approccio interdisciplinare e integrato che coinvolge tutti gli attori della comunità educante.