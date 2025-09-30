Pescara, Avviso cessazione validità carte d’identità cartacee per l’espatrio

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si informa che, in base al Regolamento Europeo n. 1157/2019, tutte le carte d’identità cartacee cessano di essere valide per l’espatrio:alla loro naturale scadenzaoppureentro il 3 agosto 2026, se tale data è precedente alla scadenza del documento – recita il testo pubblicato online. COSA FARESe sei in possesso di una carta d’identità cartacea, ti invitiamo a prenotare per tempo un appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). COME PRENOTAREAPP NUMERETTOPer questo servizio puoi usare l’Applicazione NUMERETTO, disponibile sugli store iOS e Android o tramite QR Code dedicato – riporta testualmente l’articolo online. L’App consente di monitorare in tempo reale le attese presso gli sportelli, prenotare il turno da remoto con promemoria e notifiche, e fissare un appuntamento scegliendo data e orario – aggiunge testualmente l’articolo online. iOS : https://apps.apple – com/it/app/numeretto/id1525914007 Android:https://play.google – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/store/apps/details?id=com.cleverbit.numeretto ON-LINEsul sito istituzionale del Comune di Pescarahttps://pescara – si legge sul sito web ufficiale. comune-online – it/web/home/prenotazioni-online TELEFONICAMENTENumero Unico dei Servizi Demografici – 085.4283700 tasto 1 PERSONALMENTESedi:presso la sede del Centro: Sportelli Demografici – URP, Piazza Duca d’Aosta 15;presso la sede del decentrata dei Colli: Sportello Anagrafe e CIE – via di Sotto 8/12Orari:il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

