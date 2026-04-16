Pescara, Avviso chiusura centro di raccolta strada prati 13-14 Aprile

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:AVVISO ALLA CITTADINANZA Pescara, 8 aprile 2026 – Ambiente S.p.A. informa che nei giorni 13 e 14 aprile 2026 il Centro di Raccolta Comunale di Strada Prati resterà chiuso al pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La chiusura si rende necessaria a causa della sospensione dell’erogazione dell’acqua da parte del gestore della rete idrica, dovuta a lavori di manutenzione programmata – viene evidenziato sul sito web. Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 15 aprile 2026. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione –
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it