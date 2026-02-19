Pescara, avviso del Comune per enti erogatori di interventi “Dopo di Noi” per persone con disabilità

Il Comune di Pescara ha pubblicato un avviso per la costituzione di un elenco di organismi qualificati incaricati di erogare gli interventi previsti dalla Legge sul “Dopo di Noi” (n. 112/2016). Questa iniziativa si propone di favorire l’autonomia e l’indipendenza delle persone con disabilità rispetto al nucleo familiare di origine, promuovendo soluzioni personalizzate e orientate all’autodeterminazione.

L’obiettivo della procedura è quello di selezionare soggetti con comprovata esperienza nella gestione di servizi destinati a persone con disabilità che necessitano di un sostegno intensivo. Gli interventi saranno realizzati attraverso progetti individualizzati, con l’obiettivo di sostenere la deistituzionalizzazione e rafforzare le competenze personali.

Gli enti qualificati che faranno parte di questo elenco permetteranno agli utenti di scegliere liberamente il soggetto attuatore in base alle proprie preferenze. Tra gli interventi attivabili ci sono l’accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare, il supporto alla domiciliarità in soluzioni abitative che riproducano un contesto familiare e il potenziamento delle competenze personali attraverso laboratori diurni e programmi finalizzati all’autonomia nella gestione della vita quotidiana.

Le domande di partecipazione devono essere inviate dai soggetti interessati, che devono essere iscritti alla Camera di Commercio e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro le ore 13:00 del 9 marzo. La modulistica necessaria è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara.

Questo avviso rappresenta un importante passo per garantire un sostegno adeguato alle persone con disabilità, favorendo la creazione di soluzioni personalizzate e indirizzate all’autodeterminazione.