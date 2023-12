Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 01 dicembre 2023

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 23087 PROT. P-STELEX-0062046 del 01.12.2023 recante:”omissis….””DAL TARDO POMERIGGIO-SERA DI OGGI, VENERDÌ 01 DICEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, PREVALENTEMENTE DA SUD-OVEST, SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 02 DICEMBRE 2023, A UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA, CON RINFORZI DI BURRASCA FORTE SUI SETTORI COSTIERI E MONTUOSI, FINO A TEMPESTA SUI CRINALI APPENNINICI. FORTI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.” Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 01 dicembre 2023 per Avviso meteo vento-Provincia Pescara-AllarMeteo (regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – it

