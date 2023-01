Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 09 gennaio 2023

- Advertisement -

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 23002 estensione del n. 23001 PROT. PRE/00755 del 08.01.2023 recante: “omissis….” “DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24- 30 ORE, SI PREVEDE: – IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU VALLE D’AOSTA, LIGURIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA, IN ESTENSIONE ALLA BASILICATA; LA VENTILAZIONE RIGUARDERÀ IN SPECIAL MODO I SETTORI COSTIERI, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;” “omissis….” http://allarmeteo – regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/segnalazioni/10113/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-09-gennaio-2023

